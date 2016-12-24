Aslışah Alkoçlar'dan özel açıklamalar

Deli dolu biri olduğu için insanlarla kolay iletişim kurduğunu söyleyen Alkoçlar, Londra'da işletme okuduğunu, belki master yapıp eğitimine devam edebileceğini belirtirken, "İşletme okumasaydım hukuk okumayı çok isterdim." dedi.
- Seni ne güldürür?
Her şey. Beni her şey güldürebilir. Yan masada oturan bir insanın gülüşünün ses tonu bile beni güldürebiliyor.
- Seni ne ağlatır?
Çok zor ağlarım. Çok sevdiğim birini kaybetmek galiba ağlatabilir beni.
- Hangi kıyafeti asla giymezsin?
Opak çorapları asla giymem.
- Seni en çok ne kızdırır?
Aslında birkaç şey. Birincisi diyelim yemek yiyorum ben ve en sevdiğim parçayı sona bırakıyorum -babam genelde bunu yapıyor- o en sevdiğim parçayı alıyor. Ona deliriyorum. Bir de mesela mesaj atıyorum okuyor ve cevap vermiyor karşımdaki. Ona da deliriyorum.
- Çok üzgün olduğunda neşelenmek için ne yaparsın?
Müzik açıyorum. Hep dans ederim mutsuzsam böylece hemen modum değişir veya yürüyüşe çıkarım.
- Instagram'da herkes hangi hesabı takip etmeli?
Gigi, Bella Hadid kardeşlere bayılıyorum onları takip etmeliler. Yıkılıyor kızlar.
- En sevdiğin koku?
Portrait Of A Lady
- En sevdiğin dizi serisi?
Şu anda Narcos ve Tyrant