Aslıhan Doğan Arda Turan Çifti Neden Ayrıldı? Aslıhan Doğan Kimdir?

Aslıhan Doğan - Arda Turan çifti neden ayrıldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan, ünlü futbolcu Arda Turan ile iki yıllık ilişkisinin bitme nedenini "Arda'nın İspanya'daki ev ortamı bana uymadı" sözleriyle açıkladı. Barcelona'da oynayan Arda Turan ile iki yıllık ilişkisini iki ay önce bitiren Aslıhan Doğan, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Aslıhan Doğan, "Neden ayrıldınız? İhanet söz konusu mu?" sorularına şu yanıtı verdi: "Böyle bir şey kesinlikle yok. Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması, oradaki ev ortamı bana çok fazla uymadı. Biz de ilişkimize zor da olsa son verdik."

ASLIHAN DOĞAN ARDA TURAN AYRILDI

Turan'ın isminin aşk dedikodularına karıştığı Ebru Şallı ve Didem Soydan için de konuşan Doğan, "İlişkimizin bitmesiyle ikisinin de yakından uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi. Geçen hafta gittiği bir kulüpte Arda Turan ile karşılaşan ve mekanı terk ettiği iddia edilen Doğan, "Ben Arda'dan önce o mekandaydım. Kendisi beni gördü ve mekanı terk etti" dedi.