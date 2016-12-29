Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi. Aslı Erdoğan kimdir? Necmiye Alpay kimdir? Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay hakkında tahliye kararı verildi. Aslı Erdoğan, 1967 doğumludur. Türk edebiyatının eserlerini 90'lı yıllarda vermeye başlamış yeni kuşak kadın yazarlarındandır ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) görev yapan ilk Türk fizikçilerdendir. İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği ve Fizik bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitenin Fizik bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ve asistanlık yaptı. 1991-1993 yıllarında Cenevre'de Avrupa Nükleer Merkezi'nde Higgs bozonu üzerine çalıştı. Fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyatçılığı seçti; öykücü kimliği ile tanındı. Öykünün yanı sıra roman, şiirsel düzyazı, deneme alanında da eserler verdi; çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle değer görülen Aslı Erdoğan'ın eserleri özellikle Avrupa ülkelerinde ilgi görmüş ve pek çok dile çevrilmiştir. 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla tutuklandı. Tutukluluğu devam eden Aslı Erdoğan, İsveç Pen tarafından sürgünde, tehdit altında ya da cezaevinde bulunan bir yazar ya da gazeteciye verilen Tucholsky Ödülü'ne layık görüldü.

NECMİYE ALPAY KİMDİR?

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi. Necmiye Alpay 1946 doğumludur. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Doktora derecesini uluslararası iktisat alanında Paris-Nanterre Üniversitesi'nden aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyken 12 Eylül yönetimince tutuklandı ve üç yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra çevirmenliğe başladı. "Kuram" ve Ludingirra dergilerinin kuruluşunda yer aldı; bu dergilerin yanı sıra Sombahar dergisinde editörlük yaptı. 1996-2003 yılları arasında Akademi İstanbul'da ve Yeditepe Üniversitesi'nde Türkçe ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verdi. 25.3.2001-14.9.2007 tarihleri arasında Radikal gazetesinin Kitap ekinde Dil Meseleleri'ni yazdı. 19.6.2008-16.9.2010 arasında her perşembe Radikal gazetesinde, 26.9.2010-10.4.2011 tarihleri arasında da her pazar Radikal İki'de yazdı. Milliyet gazetesinin aylık Kitap ekinde Mart 2008'de başladığı yazılarını sürdürmektedir. Geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın yönetmenliği görevini sürdürürken örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı.



