Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay, Cezaevinden Çıktı!

Tutuklu yargılandıkları kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davada tahliye edilen gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay, cezaevinden çıktı.



ERDOĞAN VE ALPAY TAHLİYE EDİLDİ

Erdoğan ve Alpay, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından, tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Erdoğan ve Alpay, cezaevi çıkışında yakınları ve sevenlerince karşılandı.



BİLİR KAYA DA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davada tutuklu yargılanan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine, İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu. Aslı Erdoğan, Bilir Kaya ve Necmiye Alpay tahliye edildi.