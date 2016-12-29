Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a Tahliye





Özgür Gündem gazetesi çalışanları ve yazarlarının yargılandığı davanın ilk duruşmasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve gazetenin genel yayın yönetmeni Zana Kaya adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Özgür Gündem'in Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.



Duruşmayı takip etmek için Çağlayan Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2017'de tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını umduğunu belirtti.



Açıklamasında Ahmet Şık'ın gözaltına alınmasına da tepki gösteren Tanrıkulu, Türkiye'yi "muhalifler için bir cezaevine" benzetti.



Mahkeme kararını nihayet açıkladı;



Aslı Erdoğan Necmiye Alpay yurt dışı yasağı konularak içerdeki cezaevinden dışarıya tahliye edildiler.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 29 Aralık 2016



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şüphelilere "PKK terör örgütüne üyelik" ve "örgüt propagandası yapma" suçlamaları yöneltiliyor.



Özgür Gündem gazetesi Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı.



Öte yandan, gazeteci Ahmet Şık'ın da "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Şık Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı.



Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim.— ahmet şık (@sahmetsahmet) 29 Aralık 2016



Auteur: euronews-tr



Tags: Aslı Erdoğan Necmiye Alpaya tahliye Türkiye Adalet Gepost: 29 december 2016