Aslı Erdoğan: 'Aç, Polis!' Dediler, Hayatım Değişti

Aslı Erdoğan "devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak", "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" gibi suçlamalalarla 16 Ağustos'ta gözaltına alındı. Üç gün gözaltı süresinden sonra tutuklanan Erdoğan, 29 Aralık'ta tahliye edildi. Erdoğan 14 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Aslı Erdoğan, gözaltına alınma anından başlayarak yaşadığı süreci, hakkındaki suçlamalarla ilgili düşüncelerini, koğuş arkadaşlarını, korkularını, endişelerini, intihara dair hislerini, Türkiye'deki ifade özgürlüğünün durumuna ve Nisan ayında yapılması planlanan referanduma dair görüşlerini BBC Türkçe'den Selin Girit'le paylaştı.