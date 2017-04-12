Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 18 Nisan Salı günü oynayacakları Eskişehirspor maçına ilişkin, "Uzun zamandan sonra taraftarlarımızla buluşacağız. Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız." dedi.



Buz, İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftadaki Ümraniyespor mağlubiyetini unuttuklarını ve Eskişehirspor maçını düşündüklerini söyledi.



Ümraniyespor maçının geride kaldığını ve ileriye baktıklarını belirten Buz, "Taraftarıma çok güveniyorum. Bizim misafirperverliğimiz ortadadır. Güzel bir atmosferle Eskişehirspor'u ağırlayacağız. O gün sahaya çıkıp, aslanlar gibi 3 puanımızı alacağız." diye konuştu.



Ciddi bir rakibi sahalarında konuk edeceklerinin altını çizen Buz, şunları kaydetti:



"Eskişehirspor ciddi bir takım. Başlarında duayen bir hoca var. Büyük bir camia. Bunun bilincindeyiz. Her zaman söylüyorum; biz hesap yapmıyoruz. Önümüzde Eskişehirspor maçı var. Çok güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Mental anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Uzun zamandan sonra taraftarlarımızla buluşacağız. Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız."