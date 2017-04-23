Aslancirit ve Gündoğar Ailelerini Mutlu Günü

Adıyaman'da, uzun süredir gazetecilik yapan daha sonra ise belediyesi basın büro personeli olarak çalışan Mehmet Ali Aslancirit hayatını Seher Gündoğar ile birleştirdi.



Özel bir düğün salonunda yapılan düğün törenine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ile birlikte çok sayıda basın mensubu arkadaşları, akraba ve dostu katıldı. Nikah şahitliğini, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Zeynep Beke, Zeliha Yıldız, Yüksel Bayram'ın yaptığı düğünde Nikahı Adıyaman belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu kıydı. Kıyılan nikah sonrası bir tebrik konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Mehmet Ali Aslancirit, belediyemizin en kritik yerinde basının başında bulunuyor. Bugün evlenme haberini kendisi yazamayacak. Uzun bir bekarlıktan sonra nihayet Seher Gündoğar ile hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Bir bekar daha dünya hayatına atılmış oldu. Bundan sonra daha verimli, daha huzurlu şekilde işlerini yürüteceğine inanıyoruz. Allah, iki aileye de hayırlı uğurlu etsin. Genç çiftimize de hem bu dünyada, hem de ahirette birlikte olmayı, mesut bahtiyar olmayı nasip etsin" dedi.



Kıyılan nikahın her iki aileye hayırlar getirmesini dileyen AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, "Allah bu nikahı hem Aslancirit ailesine hem de Gündoğar ailesine hayırlı mübarek eylesin. Çok kıymetli Mehmet Ali Aslancirit kardeşime ve Seher Gündoğar hanımefendiye iki cihanda da saadetler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN