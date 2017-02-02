Aslan Kraliçe

Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarı yıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Kahraman kedi Barki, dünyayı çöplerden kurtarmak için Misler Ülkesi'ne doğru yola koyulur. Çünkü Misler Ülkesi'nde bütün çöpler tekrar işe yarar hale getirilmektedir.



Yolda pet şişeye rastlar. Pet şişe kapağı daha açılmamış bir sudur. Kapağı açılmadığı sürece çöp olmayacağını düşünür. Ama çöp görevlileri onu çöp kamyonuna atmak isteyince Barki ile birlikte saklanıp kurtulur. Barki Misler Ülkesini Pet şişeye anlatır ve beraber yola koyulurlar.



İkinci sahnede korkan ve içilmiş bir kutu kolaya rastlarlar. Korkmasının sebebi etrafındaki bütün çöplerin çöp kamyonuyla gitmesidir. O bir çukura düştüğü için kurtulmuştur. Çöp olmak istememektedir. Barki ve pet şişe bir şarkıyla Misler Ülkesi'nin amacını anlatır. Üçü de yola koyulur.



Üçüncü sahne de ise yarı beline kadar toprağa gömülü çok eski bir vişne suyu kutusunu görürler. Yıllardır oradadır, çok yaşlanmıştır. Kimse onu görmediği için her şeyden umudunu kesmiştir. Barki ve arkadaşları ona yardım edip topraktan çıkarırlar. Misler Ülkesi'ni anlatırlar. Vişne suyu kutusu zor yürümesine rağmen arkadaşlarının yardımıyla Misler Ülkesi'ne doğru yola koyulur.



Dördüncü sahnede, sahnenin ortasında bir ağaç vardır. Kahramanlarımızın elindeki haritanın yolu buraya kadardır. Bundan sonrasını bu konuşan, şarkı söyleyen ağaca sormak zorunda kalacaklardır. Ağaç ise gerçekten oraya gitmek istediklerini öğrenmek için kahramanlarımızı bir sınavdan geçirir. Sınavı başaran dörtlü adresi ağaçtan öğrenip tekrar yola koyulur ve Misler Ülkesi'ne ulaşırlar.



Son sahnede pet şişe, kutu kola ve meyve suyu kutusunun geri dönüşümünü görürüz.