Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık - Tiyatro Yeni Çizgi

Tiyatro Yeni Çizgi'nin oyunu Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık, çocuklarla buluşmaya devam ediyor.



"Aslan Kocadiş, ormana gelen avcıyı kükreyerek korkutup kaçırır. Bu cesur hareketi nedeniyle kahramanımız, diğer hayvanlarca Kral seçilir. Ancak kısa bir süre sonra krallıkta çok uzun süre kalamayacağını anlar, çünkü diğer hayvanlar kükremesinden korkmaktadır. Tehlike anında kükremesi işe yaramakta ama diğer hayvanlarla iletişime geçmeye çalıştığında onları da korkutmaktadır.



Kahramanımız böylece, yeni sesler bulmak için bir yolculuğa çıkar. Birçok hayvanla karşılaşıp onların seslerini öğrenmeye çalışır. Acaba iyi bir kral olmak için asıl öğrenmesi gereken ses hangisidir?"



Yazan - Yöneten: Serhat Kurtay



Müzik: Oktay Şenol



Düzenleme: Ayhan Yavaş