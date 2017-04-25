Aslan Kral Harikalar Diyarında
ASLAN KRAL HARİKALAR DİYARINDA etkinliği 2017-04-26 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ASLAN KRAL HARİKALAR DİYARINDA etkinliği 2017-04-26 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 26.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 16: 00: 00
Kategori : ASLAN KRAL HARİKALAR DİYARINDA
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io