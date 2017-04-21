Aslan'ın 23 Nisan Kutlaması

Birlik Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Birlik Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Fatih Aslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılını yaşıyoruz. Bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyet'inin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Sevgili çocuklar, Yarınlarımızın teminatı olan sizlerin, geleceğin büyükleri olarak üzerinize bir takım görevler düşmektedir. Köklü mirasımızı, tarihi zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak, bizlerin olduğu kadar sizlerin de vazifeleri arasındadır. Unutmayınız ki, insanlığın ve Türk kültürünün iç içe olduğu bir Ülkenin içerisinde yaşıyorsunuz. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Çocuklarımızın özgür düşünceli, sorgulayan, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.Bu duygu ve düşüncelerle, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve Milli Mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP