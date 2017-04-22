Aslan Final Umutlarını Sürdürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Galatasaray, dün kaybettiği Beşiktaş yenilgisinin ardından bugün oynadığı Diyarbakır Bağlar Belediyespor karşılaşmasında rakibini 55 sayı farkla 74-19 yenerek gruptan çıkma umutlarını sürdürdü.



İskenderun Belediyesi Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubunda mücadele eden Galatasaray, derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından gruptan çıkması için mutlak kazanması gereken maçlardan biri olan Diyarbakır Bağlar Belediye Spor'la oynadı. Galatasaray Kız Basketbol Takımı, Diyarbakır Bağlar Belediyespor'u 55 sayı farkla 74-19 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve gruptan çıkma hesaplarını yapmaya başladı. - HATAY