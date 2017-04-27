Aslan'da Fenerbahçe Endişesi!

Galatasaray'ın Fenerbahçe endişesi!



Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe'den çok çekti ama şimdi önünde, ya bunları telafi etme ya da başarısızlık zincirine yeni bir halka daha ekleme fırsatı olacak.



Cim-Bom, futbol, basketbol ve voleybolda, sarı-lacivertliler ile yapılan 11 karşılaşmada sadece 1 kez gülerken, o da kadınlar basketbolda oldu. Futbolda 2, erkekler basketbolda 4, erkekler ve kadınlar voleybolda ise 2'şer kez ezeli rakibine boyun eğen Galatasaray, taraftarının canını fazlasıyla sıktı.



Şimdi Aslan, Fenerbahçe ile iki kez daha karşı karşıya gelme şansı yakaladı. İki kulüp arasındaki rekabet ilk önce voleybolda VV Sultanlar Ligi final serisiyle başlayacak. Bugün startı verilecek seri öncesinde sarı-lacivertliler bütçe ve takım kadrosu olarak favori gösteriliyor.



Fenerbahçe endişesi



İki büyük kulüp arasındaki rekabette diğer bir kapışma ise kadınlar basketbolda gerçekleşecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde iki takım final bileti almak için kozlarını paylaşacak. Bu seri de cumartesi günü başlayacak.



Henüz kesinleşmese de, ligdeki konumlarına bakıldığında iki kulübün erkekler basketbolda da yarı finale kalmaları halinde eşleşme ihtimalleri bulunuyor. Fenerbahçe ile eşleşmekten büyük endişe duyan sarı-kırmızılılar, amatör branşlarda ezeli rakiplerine karşı hem bütçe hem de kadro kalitesi bakımından daha geride görünüyor. Bu durum da sarı-kırmızılıları yeni eşleşmeler öncesi bir hayli tedirgin ediyor.



Kaynak: Skorer