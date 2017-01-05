Aslan'a Yeni Neymar

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'da oynayan Neilton Meira'nın Türkiye temsilcisi Aydın Demiroviç, sarı-kırmızılıların futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Barcelona'da oynayan dünyaca ünlü yıldız Neymar'a benzetilen Neilton'un transferiyle ilgili konuşan Demiroviç, "Brezilya'dan yaklaşık 10 gün önce döndüm. Neilton ile ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda en çok Galatasaray'ın ilgi alanında..." dedi.

22 yaşındaki yeteneğin haklarının Botafogo ve Cruzeiro'da olduğunu anlatan temsilci Aydın Demiroviç, "Şu anda sadece Botafogo ile görüşüyoruz. Cruzeiro ile de sıkıntı yok. Anlaşma sağlanırsa Cruzeiro transferi kesinlikle engellemeyecek" diye konuştu.

Neilton'un Jan Olde Riekerink'in onay verdiği bir futbolcu olduğunu belirten menajer Aydın Demiroviç, transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 75 civarında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Fotomac