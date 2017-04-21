Aslan'a Kartal Pençesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 65-53 yendi.

Aslan'a Kartal Pençesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 65-53 yendi.

İskenderun Belediyesi Sakarya Spor Salonu'nda oynanan TBF U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubu maçında derbi heyecanı yaşandı. Kalabalık seyirci kitlesinin heyecanla izlediği maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 65-53 mağlup ederek derbide kazanan taraf oldu.

Bu skorla Beşiktaş galibiyet serisini sürdürürken, Galatasaray'da ilk yenilgisini aldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı basketbolcular, galibiyeti kartal pençesi şovu yaparak kutladı. - HATAY

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