Aşktan Geriye Kalanlar" Sergisi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan ve çeşitli ülkelerden toplanan aşk, ölüm ve ayrılık hikayelerinden geriye kalan objelerin yer aldığı, "Aşktan Geriye Kalanlar" adlı sergi, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde açıldı.



Hırvatistan'da ilk kez açıldığı 2006 yılından bu yana 28 ülke, 44 şehri dolaşarak gelişen koleksiyonuyla eski sevgililerden kalan hikaye ve yadigarların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu serginin küratörlüğünü Hırvat sanatçılar Olinka Vistica ve Drazen Grubisic yaptı.



Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vistica, sergi fikrinin Grubisic ayrılıkları sonrasında ilişkilerini anlamlandıracak bir sanat projesi olarak hayata geçirildiğini, bir anlamda kendi aşk hikayelerinin bitimiyle doğduğunu anlattı.



Sergideki her objenin ayrı bir hikayesi olduğuna dikkati çeken Vistica, "Objelerden biri favorim demek çok zor olur. Bazısı komik, bazısı çok güçlü, bazısı daha dramatik hikayeler. Bizi en çok etkileyen parçalardan biri, Atatürk Havalimanındaki terörist saldırıda nişanlısını kaybetmiş bir kişinin bağışladığı gelinlik." dedi.



Aşkın masumiyet ve yalınlığını anlatan hikayelerin yer aldığı sergi, romantik mektuplar, günlük, oyuncak ayı, parfüm şişesi, gramofon, uçak bileti, seccade, kol düğmesi, kıyafet ve bebek ayakkabısı gibi birçok objeden oluşuyor.



Her açıldığı ülkede insanlardan kendi hikayelerinden geriye kalan objeleri bağış olarak toplayan müzeye Türkiye'den bağış yapmak isteyenler www.asktangeriyekalanlar.com adresinden bilgi alabilecek.



Bağışlanan objelerin, İstanbul'dan sonra kalıcı koleksiyon olarak dünyayı dolaşacağı sergi kapsamında, 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'de sanatçı Jehan Barbur konser verecek.



Sergi 19 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.