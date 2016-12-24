Askon Diyarbakır Şubesi'nden Teröre Tepki

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Altaç, ülkede yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.



Altaç, yaptığı açıklamada, terör saldırılarının asıl hedefinin milletin birlik ve beraberliği olduğunu söyledi. İstanbul, Kayseri ve yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen terör olaylarını anımsatan Altaç, Türkiye'de ne zaman ülke için olumlu adımlar atılırsa terör saldırılarının yaşandığına dikkat çekti.



Terör saldırıları ile halkın üzerinde bir korku yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Altaç, milleti birbirine düşürmeyi amaçlayanların terörden medet umduklarını kaydetti.



Karanlık odakların Türkiye üzerinde oynadıkları oyunların millet tarafından görüldüğünü belirten Altaç, "Terör örgütlerinin isimleri ve söylemleri değişse de ülkemizin ve halkımızın düşmanları olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. Terör ve terörün destekçilerinin millete yaşattıkları bu acılar Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, alevisi ve sünnisi ile ülke insanlarını daha da güçlü hale getirdi." ifadelerini kullandı.