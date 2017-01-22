Askon'dan Suriyelilere Yardım

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Suriyelilere battaniye yardımında bulundu.



ASKON Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyelilerin yaşadığı durumun herkesi derinden yaraladığını belirtti.



Şube olarak oradaki kardeşlerinin soğuktan etkilenmemesi için battaniye yardımında bulunduklarını kaydeden Nasıroğlu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



"Suriye'de yaşananlar karşısında büyük bir sınav veriyoruz. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yaşananlara kayıtsız kalamayız. Orada büyük acılar yaşanıyor. Onların acılarını kendi acımız olarak görüyoruz. 'Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır' şiarıyla herkesi bu ulvi göreve çağırıyoruz."