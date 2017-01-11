ASKON'dan Konya BYEGM'ye Ziyaret

Ziyarette konuşan ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Umur, gazetecilerin mesleki kimliklerinin yanı sıra, beraberinde önemli bir kamu görevini de ifa ettiklerini belirterek, "10 Ocak Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Umur ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Zeliha Üzümcü, Hüseyin Uysal, Sami Başgil ve Mehmet Ali Göktaş, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı'yı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Umur, gazetecilerin mesleki kimliklerinin yanı sıra, beraberinde önemli bir kamu görevini de ifa ettiklerini belirterek, "10 Ocak Gazeteciler Günü"nü kutladı.

'Gazetecilik onur verici bir misyon'

Gazeteciliğin gecesi-gündüzü olmayan hızlı, tempolu ve özveri isteyen bir meslek olduğunun altını çizen Umur, konuşmasını şöyle devam etti. "Uygulamadaki tüm güçlüklere rağmen gazetecilik mesleği, kamuoyunu bilgilendirme, toplumun duyarlılığını, eğitim ve kültür düzeyini yükseltmesi bakımından onur verici bir görev, bir misyon olarak görülmektedir. Gazetecilerin toplumda sahip oldukları itibar, mesleklerinin gerektirdiği özveri ve içerdiği kamu hizmeti anlamıyla bağdaşmaktadır. Kamuoyunun gazetecilik mesleğine duyduğu saygının artarak sürmesinde, şüphesiz gazetecilere de önemli görevler düşmektedir." dedi.

STK'lar Devletin Yükünü Azaltıyor

Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Sivil Toplum Kuruluşlarının, her şeyin devletten beklenemeyeceği bilinciyle, gönüllük esasına dayanan önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi. BYEGM olarak kurumlardan beklentilerinin her güzel faaliyetlerini mutlaka basın yoluyla paylaşmak olduğunun altını çizen Paslı, STK'ların aynı zamanda ortaya koydukları sosyal sorumluluk projeleriyle de kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında devletin yükünü azalttıklarını belirtti. Paslı, Konya'da STK'ların yapılanması ve yürüttükleri hizmet alanlarıyla ilgili olarak diğer illere nazaran zengin bir çeşitliliğe sahip olduklarını da sözlerine ekledi.