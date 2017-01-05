Askon Bitlis Şubesi'nden Öğrencilere Yardım

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bitlis Şubesi tarafından, ihtiyaç sahibi 100 ilkokul öğrencisine, giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.



Bitlis genelindeki 100 öğrenciyi, Tatvan ilçesinde düzenlenen yemekli programda ağırlayan ASKON, öğrencilere hediyeler takdim ederek, giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.



Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'ndeki restoranda düzenlenen programda konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Birlikte olmanın, bir olmanın, güçlü olmanın ve bilgili olmanın en büyük etkeni eğitimdir. ASKON'un düzenlediği programa öğretmen ve öğrencilerimiz ile katıldık. İnşallah bu tür programları sık sık düzenleyerek daha çok bir arada olma imkanı bulabiliriz." dedi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise öğrenciler yönelik bu tür güzel adımların atılmasının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.



Aksoy, "Yavrularımız sevindikleri için ve yalnız olmadıklarını anlayarak mutlu oldukları için biz de sevinçlerine ortak oluyoruz. Ayrıca bu etkinliğe destek olan sponsorlar firmalara teşekkür ediyoruz." dedi.



ASKON Bitlis Şube Başkanı Ömer Kara da 100 ilkokul öğrencisine giyim ve kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti.



Şube olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha önce de birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Kara, şunları söyledi;



"ASKON Bitlis Şubesi olarak daha öncesinde de köy okullarımıza ve öğrencilerimize bir takım yardımlarda bulunmuştuk. Bugün ise ihtiyaç sahibi, ilkokul öğrencisi 100 öğrencimizi yemekte ağırlayarak, hem hediye takdim ettik hem de giyim ve kırtasiye yardımında bulunduk. İnşallah bu tür girişimlerimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu vesile ile destek olan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."



Programa, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, ASKON yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.