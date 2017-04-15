Aşkını Dağlara Yazdı

Sinop-Kastamonu karayolunun Kıvrım rampası kenarındaki alana yazılan aşk yazısı sürücülerin dikkatini çekiyor. Kim tarafından yazıldığı bilinmeyen 'Seni Seviyorum Prensesim Affet' yazısı ilgi çekiyor.



Hanönü-Taşköprü karayolunun 17. Kilometresinde Kıvrım rampası adıyla bilinen yerde dağlara taşlara yazılmış bir yazı sürücülerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Meçhul bir aşığın kendisine küstüğü anlaşılan sevgilisine hitaben yol kenarındaki tepeye kireç ve yağlı boya ile yazdığı 'Seni Seviyorum Prensesim Affet' yazısı yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Yoldan geçen sürücüler yazıyı görüp durarak cep telefonları ile yazıyı çekerek sosyal medyada paylaşıyor.



Yazan kişinin belli olmadığı yazıda sevgilisinin ise Arzu olduğu anlaşılıyor. - KASTAMONU