Aşkınan Koşan Yorulmaz ne demek?
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Aşkınan Koşan Yorulmaz ne demek?

Aşkınan Koşan Yorulmaz ne demek?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programların yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayımlandı. Peki, aşkınan koşan yorulmaz ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı. Gelişme sonrası Aşkınan KoşanYorulmaz ne demek, konusu merak edildi.

AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ NE DEMEK?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik." ifadelerini kullandı..

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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