"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını,



İki perdelik oyun kalabalık kadrosu, dekoru, dans ve müzikleriyle sizleri eski yılların İstanbul'una yolculuğa çıkaracak. Saraydan çırağ edilmiş bir cariyenin, tulumbacıların naralarıyla, kadınların sokaklara taşmış dedikodularıyla dolu bir mahalleye taşınmasını, burada mahallenin kemancı gencine aşık olmasını konu ediyor. Süre: 100'



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Web Sitesi: http://sanatfabrikasi.com.tr



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Ayvalık



Mekan : Sanat Fabrikası



Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aşkımız Aksarayın En Büyük Yangını



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır