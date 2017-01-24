Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" Bursalı Sanatseverler ile Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.



Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, Özer Tunca'nın yönetmenliğini yaptığı, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünün sanatçılarını aynı sahnede buluşturan müzikal, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda sahnelendi.



Nilgün Türksever Görgü ile Günay Yunus Güney'in yardımcı yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Didem Hun Liman, Hakan Onat Peynirci, Altuğ Görgü, Nihal Türksever Erten, Müge Açıkdüşünenler, Oğuzhan Ayaz, İlke Özkaya, Kutlay Akbal, Utku Duman, Erkan Yılmaz, Uğur Serener, Serdar Soyer, Sergen Bölük, Fırat Üste, Volkan Yıldız, Faruk Oğur, Mehmet Ali Açıl, Ebru Serener Ergüç, Seçil Girgin Serener, Didem Akın, Duygu Nur Gücenmez, Tuba Bayram Böbek, Işıl Keskin Peynirci, Yüksel Hakverdi, Burcu Sarıgül, Tuğçe Şener ve Yasemin Çıtak rol aldı.



İzleyicisini 19. yüzyılın son yıllarına uzanan zaman yolculuğuna çıkaran oyun, o dönemlerde İstanbul'un en köklü mahallelerinden Aksaray'a yeni yerleşen Mahitap ile genç kemancı Artin arasında yaşananları konu alıyor.