Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' adlı yeni oyununun prömiyerini 24 Ocak Salı günü sahneleyecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şehir Tiyatrosu'nun 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' adlı yeni oyununun provalarını izledi. Merinos AKKM'de eden provaya katılarak sanatçıların hazırlık heyecanına ortak olan Başkan Altepe, sanatseverlerin yeni sezonda keyifli bir oyunla buluşacağını söyledi.



Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve medeniyet şehri Bursa'mızda kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz. Şehir Tiyatrosu, 2017 sezonunda sahneleyeceği 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' müzikalinde son hazırlıklarını yapıyor. Oyun 24 Ocak Salı günü Bursalılarla buluşacak. Öte yandan başka oyunlarımızın hazırlığı da sürüyor. Bursalı sanatseverler, Şehir Tiyatrosu'nu hem merkezde hem de ilçelerde sahnelenecek oyunlarıyla bu yıl da keyifle izleyecekler" şeklinde konuştu.



Tiyatronun insanlara ulaşan en etkili ve eğitici sanat dallarından biri olduğunu belirten Başkan Altepe, 'Reis Bey' ve 'Gulyabani' gibi pek çok oyunu sanatseverlerle buluşturan Şehir Tiyatrosu'nun güçlü kadrosuyla farklı oyunları özenle sahnelemeye devam ettiğini sözlerine ekledi. - BURSA