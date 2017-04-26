Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika, workshop'u, 26 Nisan'da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda...



Birçok platformda "En İyi Sahne Projesi Ödülü" alan "3 Eğitim 3 Sertifika" isimli seminer turnesi ile Türkiye ve Avrupa'da 1 yılda 200'ün üzerinde etkinlik gerçekleştiren Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak yenilenen konu başlıkları ile şehrinize geliyor.



Beni Benimle Aldatır mısın?, Hangi Anne Hangi Babasınız?, Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Küçük Mutluluklar, Terzi, Aşkımın Beden Dili, Carpe Diem, Dolce Vita, Kalbin Anahtarı, Kalbin Anahtarı 2, Yaşam Kitabı, Üzümlü Kek gibi kitaplarını okuduğunuz Aşkım Kapışmak sizler için anlatıyor.



3 Eğitim 3 Sertifika Seminer Konuları



1. İnsan Tanıma Yöntemleri ve Zihin



2. Problem Çözme Teknikleri ve Düşünce Gücü



3. Düşünsel Gelecek Tasarımı ve Başarı



Eğitim 3 saat sürecektir.



Etkinlikte 15 dakikalık 2 ara olacaktır.



Aşkım Kapışmak etkinlik sonrası kitaplarını imzalayacaktır.



Etkinlik alanında Aşkım Kapışmak kitapları satışa sunulacaktır.



Etkinlik sonunda her katılımcıya 3 adet eğitim sertifikası verilecektir.



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Gebze



Mekan : Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Güzeller Mah., Bahar Cad., Gebze Belediye Binası Yanı, No: 1, 41400



Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır