Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika
Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika, workshop'u, 25 Nisan'da Sabancı Kültür Merkezi salonunda.
Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika, workshop'u, 25 Nisan'da Sabancı Kültür Merkezi salonunda...
Birçok platformda "En İyi Sahne Projesi Ödülü" alan "3 Eğitim 3 Sertifika" isimli seminer turnesi ile Türkiye ve Avrupa'da 1 yılda 200'ün üzerinde etkinlik gerçekleştiren Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak yenilenen konu başlıkları ile şehrinize geliyor.
Beni Benimle Aldatır mısın?, Hangi Anne Hangi Babasınız?, Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Küçük Mutluluklar, Terzi, Aşkımın Beden Dili, Carpe Diem, Dolce Vita, Kalbin Anahtarı, Kalbin Anahtarı 2, Yaşam Kitabı, Üzümlü Kek gibi kitaplarını okuduğunuz Aşkım Kapışmak sizler için anlatıyor.
3 Eğitim 3 Sertifika Seminer Konuları
1. İnsan Tanıma Yöntemleri ve Zihin
2. Problem Çözme Teknikleri ve Düşünce Gücü
3. Düşünsel Gelecek Tasarımı ve Başarı
Eğitim 3 saat sürecektir.
Etkinlikte 15 dakikalık 2 ara olacaktır.
Aşkım Kapışmak etkinlik sonrası kitaplarını imzalayacaktır.
Etkinlik alanında Aşkım Kapışmak kitapları satışa sunulacaktır.
Etkinlik sonunda her katılımcıya 3 adet eğitim sertifikası verilecektir.
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Sabancı KM Kocaeli
Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Aşkım Kapışmak ile 3 Eğitim 3 Sertifika
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır