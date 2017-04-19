Aşkım Kapışmak Gülmekten Kırdı Geçirdi

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte izleyiciyle buluşan Aşkım Kapışmak, bilimsel bilgileri, stand-up gösterisi ile sunarak katılımcıları gülmekten kırdı geçirdi.



Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye çıkan Aşkım Kapışmak, ezber bozan seminerini eğlenceli bir sunumla izleyiciye aktardı. Kadın erkek ilişkileri, akıl ve fikir, mantık ve duygu dünyası arasındaki iletişime değinen Aşkım Kapışmak, izleyicilere iletişim konusunda tavsiyelerde bulundu.



"Akıl istediğimiz, duyu ise içinde bulunduğumuzdur"



Akıl ile duygular arasındaki ilişkiden bahseden Aşkım Kapışmak, "Akıl istediğimiz, duyu ise içinde bulunduğumuz bir şeydir. Duyu dünyanın kendisidir. Bu dünya duyu dünyasıdır. Bir de bize soğuk gelen çok fazla sevmediğimiz boyutu var. Bu da akıldır. Zihnimizin duyular dünyasında hareketlenmesine fikir, akıl boyutunda hareketlenmesine düşünce deniyor. Bir şeyi yapma motivasyonunuz çok iken sadece onun eyleminde olun" dedi. Bir saat boyunca sahnede kalan Aşkım Kapışmak'a Küçükçekmeceliler de büyük ilgi gösterdi. Gösteri sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik Kapışmak'a teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti. - İSTANBUL