Askim Ekiplerinden Tam Mesai

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.



ASKİM ekipleri, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ediyor. Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Gürlevik Ana İsale Hattında, mevsim şartlarından dolayı meydana gelen arızaya anında müdahale eden ekipler, zor şartlarda çalıştılar.



Yağışlardan dolayı çamur deryasına dönen çalışma sahasında saatler süren onarım işini tamamlayan ekipler, şehir merkezine suyun ulaşmasını yeniden sağladılar. - ADIYAMAN