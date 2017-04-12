Askıda Mama Kampanyası ile Can Dostlarını Besliyor

MANİSA'da evcil hayvan malzemesi satış dükkanında çalışan 26 yaşındaki Burak Karaarslan, 'Askıda mama' kampanyasından topladığı mamalar ile Spil Dağı'ndaki terk edilmiş sokak hayvanlarını besliyor.



Merkez Şehzadeler İlçesi'nde faaliyet gösteren evcil hayvan malzemesi satış dükkanında 7 yıldan bu yana çalışan Burak Karaarslan, müşterilerin isteği üzerine sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı. Dükkan önünde kurduğu stantta müşterilerinden ve halktan bağış olarak topladığı mamaları biriktiren Karaarslan, daha sonra mamaları özellikle Spil Dağı'nda ormanlık alanlarda terk edilmiş sokak hayvanlarına dağıtarak, beslenmelerini sağlıyor. Hayvanları çok sevdiğini anlatan Karaarslan, onların insanlardan hiçbir farkı olmadan sağlıklı yaşam hakları bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Müşterilerimiz sokak hayvanlarına bağış yapabiliyor ama dağdaki hayvanlara ulaşamıyordu. Biz de dükkanımızda askıda mama kampanyası başlattık. Bu kampanya ile topladığımız mamaları dağda bulunan sokak hayvanlarına bırakarak, beslenmelerini sağlıyoruz. Dağda şimdiye kadar yüzlerce terk edilmiş hayvan tespit ettik. Sağlık açısından durumları çok kötü olduğu için veteriner desteği veriyoruz, ilaç yardımında bulunuyoruz. Her zaman terk edilmiş hayvanların yanındayız. Hayvanlara kesinlikle eziyet edilmesini istemiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde gerekli mercilere bildiriyoruz." - Manisa