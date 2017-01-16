Elmanın Öbür Yarası, aşk ve ilişkilere dair ilginç bakış açısı, olayları dört karakterin gözünden anlatan sürükleyici hikâyesi, karanlık sürprizleri ve beklenmedik finaliyle okurlar için sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Aşk insana neler yaptırabilir?

"Aşkı, hiç âşık olmamış birinden dinledin mi? Aşkın ne olduğunu merak ediyorsan, onu hiç yaşamamış birinden daha güvenilir bir kaynak bulamazsın."

Bu güçlü iddia ile daha en baştan okuru yakalayan Elmanın Öbür Yarası, bir aldatma hikâyesini, başroldeki dört kahramanın gözünden de anlattığı için, kimin haklı olduğuna karar vermeyi neredeyse imkânsız hale getiriyor. Âşık olan, aldatan, aldatılan herkes aynı şeyleri mi hissediyor? Sonunda herkesin kaybedeceği bir savaşta, farklı olmanın bir anlamı var mı?

Buyruk, karısının kendisinden ne beklediğini bilmiyordu. Sevgilisinin kendisinden ne beklediğini de bilmiyordu. Ve en yakın dostunun, ona niçin sürekli, "Sen aptalsın!" dediğini de… Hayatındaki en önemli insanları bir anda kaybettikten sonra, altı yaşındaki kızıyla yerleştiği küçük köy evinde, nerede hata yaptığını düşünmek için bolca zamanı var. Kaybettikleriyle yüzleşirken hangisini geri istediğine karar veremeyen Buyruk, ardında bıraktığı enkazların ve öğrendiği gerçeklerin ağırlığıyla büyük bir hesaplaşma yaşıyor.