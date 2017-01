Aski Genel Müdürü Oprukçu: "En İyi Hizmeti Vermeyi İlke Edindik"

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "ASKİ olarak nasıl ki Cumhuriyet tarihinde su gitmeyen bölgelere su götürdüysek bu suyu da kar kış demeden yağmur çamur demeden Adanalıların evlerine ulaştıracağız" dedi.



Oprukçu, yaptığı açıklamada, son günlerde soğuk geçen ve aşırı kar yağışı sonucu kapanan yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığını, ASKİ ekiplerinin de içme suyunun sorunsuz ulaşması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Bazı ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle su saatleri ve su boruları patlayan vatandaşların da yardımına koştuklarını belirten Oprukçu, ASKİ ekiplerinin sadece içme suyu noktasında değil aşırı kar yağışlarının olduğu bölgelerde de ulaşımın aksamaması için Büyükşehir ekiplerine yardımcı olduğunu vurguladı. Oprukçu, "Adana'da bir şey değişecek, her şey değişecek sloganıyla yola çıkan ve çok büyük başarılara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü ile birlikte Adanalılara her zaman ve her yerde en iyi hizmeti vermeyi ilke edindik. ASKİ olarak nasıl ki Cumhuriyet tarihinde su gitmeyen bölgelere su götürdüysek bu suyu da kar kış demeden yağmur çamur demeden Adanalıların evlerine ulaştıracağız" dedi. - ADANA