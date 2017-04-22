Aski'den 3 Aylık Su Kapasitesi Artırımı Mesaisi

ASKİ Genel Müdürlüğünce, Başkente taşınan su kapasitesini artırmak için İvedik Arıtma Tesisleri ana iletim hattında 3 ay süreyle bağlantı çalışmaları yürütüldü.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışında 3 ay boyunca gece saatlerinde çalışarak, dağıtım yapısında yük kaybını azaltacak ve çıkış hatlarını rahatlatacak ana hat bağlantıları yaptı.



Çalışmalar kapsamında, eski beton hatları yeni ve uzun ömürlü çelik hatlarla değiştirildi.



"Düzenlemelerle daha fazla su verilebiliyor"



ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, yoğun tempoda sürdürülen çalışmalar sayesinde, suda günlük verilen yük kayıplarını azaltarak en az 160 bin metreküplük kazanç sağladıklarını belirtti.



Tesisin çıkışında, şehre su veren 2 bin 200 milimetre çapında dev su boruları bulunduğunu ifade eden Tahiroğlu, bu hatlarda yapılan düzenlemelerle, kente daha fazla su verilebildiğini söyledi.



Tahiroğlu, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olduğunu belirterek, "İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizin günlük kapasitesi 1 milyon 692 bin metreküp. Arıtma tesisinde arıtılan suyu, şehrimize 2 bin 200 milimetre çapında 5 ana boru hattıyla dağıtıyoruz. Eski beton hatlarımızı, yeni ve uzun ömürlü çelik hatlarla yeniledik." bilgisini verdi.



"Su kesintisi yapmamak için gece çalıştık"



Ankara genelinde su kesintisi yapmamak için tüm çalışmaları, su tüketiminin en az düzeye indiği gece saatlerinde yaptıklarını vurgulayan Tahiroğlu, şunları kaydetti:



"Tüketimin azaldığı akşam saatlerinde başlattığımız çalışmayı, gece boyu aralıksız ve süratle sürdürdük. Sabah çalışmayı tamamladığımız kısımda suyu verdik. Bu sayede vatandaşlarımızı etkilemeden, çok önemli bağlantı çalışmalarını tamamladık. Beklenenden çok daha kısa sürede bitirilen çalışmada amacımız, her zaman olduğu gibi Ankaralı vatandaşlarımıza kesintisiz, temiz ve içilebilir kalitede su temin etmektir."