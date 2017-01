Askf'den Başkan Dişli'ye Ziyaret

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, Başkan Yardımcısı Uğur Kobaş ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.



Başkan Dişli'ye ASKF çalışmaları hakkında bilgi veren Zımba, "Amatör futbol başta olmak üzere salon sporları ve amatör branşların organizesini üstlenen ASKF'nın şu an için 78 ilde faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Bizde ilimizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına illerde faaliyet gösteren ASKF'lar olarak gençlerimizi spora teşvik etmeye çalışıyoruz"dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, "ASKF'nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sporun her dalında faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimini spora verdikleri katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Sağlıklı bir gençlik yetiştirmemiz için hepimize büyük görevler düşüyor. ASKF yönetimi de ilimizde gösterdiği faaliyetleriyle bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Yerel yönetimler olarak bizim de her zaman spor ve sporcunun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İlimizi her dalda temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA