Askf'de Cahit Erdem Yeniden Başkanlığa Seçildi

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi Başkanlık seçimini mevcut başkan Cahit Erdem kazandı.



Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi Başkanlık seçimleri bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Cahit Erdem ile Hüseyin Balaban'ın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Cahit Erdem 267 oy alırken, diğer aday Hüseyin Balaban ise 137 oy aldı. Bu sonuçların ardından mevcut başkan Cahit Erdem yeniden başkanlığa seçildi. - TRABZON