Askerlik Sevk Tarihleri Açıklandı

Şereflikoçhisar Askerlik Şubesi Başkanlığı, 1997 ve daha yaşlı doğumluların silah altına alınacakları tarihleri açıkladı.



Şereflikoçhisar Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askerliklerine 30 Kasım 2016 tarihinden önce karar aldıran ve sevk tercihini iptal ettiren er statüsündeki yükümlülerin, 1997/1 tertip olarak 30 Ocak 2017-01 Şubat 2017 ile 15-17 Mart 2017 tarihlerinde 2 grup halinde silah altına alınacakları belirtildi.



Sevk evraklarının verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, askere alınacakların sevk evraklarını birinci gruptakilerin en geç 01 Şubat, ikinci gruptakilerin ise en geç 17 Mart tarihine kadar almaları gerektiği bildirildi.



Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliklerine katılmayanların bakaya suçu işlemiş olacakları uyarısı yapılan açıklamada, yükümlülerin zamanında sevk evraklarını alarak birliklerine teslim olmaları çağrısı yapıldı.