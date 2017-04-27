Askerlere Yönelik İlk Bylock Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, ilk duruşmada 17 sanıkla ilgili verilen yetkisizlik kararının ardından, davaları bu mahkemede görülmeye devam edilen tutuklu sanıklar Alp Çırak ve Bünyamin Soysal ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Bünyamin Soysal, ByLock kullandığı iddia edilen telefon hattının, ablasının kimlik bilgilerinin kullanılarak alınan kaçak hat olduğunu söyledi.



Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Soysal, "Hattın sahte olarak çıkarılmış olduğunu öğrendik. Bu hattı ben de, ablam da kullanmadı. Ayrıca ablamın kimlik bilgilerinin kullanılması sonucu 3 kaçak hat daha çıkarıldığını öğrendik. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Tutuklu sanık Alp Çırak'ın avukatı da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bir kararı örnek göstererek, müvekkilinin tutuksuz olarak yargılanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bünyamin Soysal'ın, yurt dışı çıkış yasağı konulmak suretiyle ve her ay 2 defa imza atmak şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.



Diğer sanık Alp Çırak'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.



Süreç



İstanbul'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen 19 asker tutuklanmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi son görev yerleri ve ikametgahları başka illerde görünen 17 sanıkla ilgili yetkisizlik kararı vererek dosyalarının yetkili mahkemelere gönderilmesine hükmetmişti. Son görev yerleri ve ikametgahları İstanbul olduğu için tutuklu sanıklar Alp Çırak ve Bünyamin Soysal'ın ise yargılanmasına bu mahkemede devam edilmişti.