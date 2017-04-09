Askeri Üs Yakınlarında Patlama: 3 Yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri üs yakınlarında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri üs yakınlarında patlama meydana geldi. Polis yetkilileri, patlama sonucunda 3 askerin yaralandığını bildirdi. Üst düzey yetkili subay Abdinur Farah patlamaya ilişkin, "Askeri üs kapısında meydana gelen patlamanın, bombalı saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu araştırıyoruz" ifadelerini kaydetti. Görgü tanıkları, patlamanın ardından askerlerin ateş açmaya başladığını söyledi.



(İHA)