Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PDY davalarının ilk duruşması için Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü. FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak. - Niğde