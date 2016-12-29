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Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PDY davalarının ilk duruşması için Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.

Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PDY davalarının ilk duruşması için Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü. FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak. - Niğde

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