Askeri Araçla Minibüs Çarpıştı: 1 Şehit, 10 Yaralı

Çorum'da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde çarpıştı.



Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.