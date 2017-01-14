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Askeri Aracın Çarpması Sonucu Şehit Olan Astsubay Konya'da Toprağa Verilecek - Ek Fotoğraflar
Askeri Aracın Çarpması Sonucu Şehit Olan Astsubay Konya'da Toprağa Verilecek - Ek Fotoğraflar
14 Ocak 2017 Cumartesi 17:03
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[9162947] DHA
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