Askeri Aracın Çarpması Sonucu Şehit Olan Astsubay Konya'da Toprağa Verilecek

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in cenazesi, eşinin isteği üzerine Konya'da toprağa verilecek. Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı Şehit Binbaşı Ercümet Türkmen Kışlası'nda görevli 50 yaşındaki Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, zırhlı askerin aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Özdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haber, askeri yetkililer tarafandan Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'ndeki yakınlarına verildi. Şehit babası İsmail Özdil'in 2013 yılında hayatını kaybettiği, anne Fahriye Özdil'in ise bir ziyaret için Mersin'de olduğu belirlenince, acı haber şehidin emekli asker kardeşi Mehmet Özdil'e verildi.2 çocuk babası şehit Mustafa Özdil'in cenazesi Konyalı olan eşi Gülistan Özdil'in isteği üzerine bugün Mürşitpınar Camii'nde ikindide kılınacak namaz ardından Konya Şehitliği'nde defnedilecek. - Konya