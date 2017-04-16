Askeri Araca Roketli Saldırı: 3 Asker, 1 Korucu Yaralı - Fotoğraf

Askeri Araca Roketli Saldırı: 3 Asker, 1 Korucu Yaralı - Fotoğraf

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Roket