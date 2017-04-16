Hakkari'de Askeri Araca Roketli Saldırı: 3 Asker, 1 Korucu Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Kaletepe üs bölgesinde akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi.

4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Saldırıda üs bölgesine gittiği belirtilen askeri araçta bulunan 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı.

BİR ASKERİN DURUMU AĞIR

Yaralı asker ve güvenlik korucusu Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma uzman erbaşlardan birinin durumunu ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı