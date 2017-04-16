Askeri Araç Devrildi: 8 Yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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