Askeri Araç Devrildi: 8 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Askeri Araç Devrildi: 8 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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