Askere Uğurlanacaktı, Sonsuzluğa Uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarında dün akşam toprağa gömülü vaziyette bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ın cenazesi baba ocağı Çine ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Madde bağımlısı arkadaşlarının kurbanı olduğu ileri sürülen gencin yakınları, Salih'in kaybolduğu gece arkadaşları ile evden ayrıldığını ve son olarak annesi ile telefonla görüştüğünü belirtti.



Dün jandarma ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının nezaretinde topraktan çıkarıldıktan sonra ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopside kimliği belirlenen Salih Yılmaz'ın 2 ay önce arkadaşları ile birlikte evden ayrıldığı öğrenildi. Kardeşinin 27 Kasım günü evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını belirten ağabey Onur Yılmaz, "Tam iki ay önce 27 Kasım günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldı. O zamandan beri bir daha da kendisinden haber alamadık. Kayıp başvurusunda da bulunmuştuk. Arkadaş çevresi çok iyi değildi. Kardeşime böyle bir şeyi kim yaptı bilmiyorum. Şüphelendiğimiz kimse yok" diye konuştu.



Geçtiğimiz hafta Salih'in askerlik pusulasının geldiğini ve Şubat ayında Çanakkale Ezine'ye askere çağrıldığını da belirten Onur Yılmaz, çok üzgün olduklarını belirtti.



Cuma Namazı sonrası Köy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Salih Yılmaz'ın şüpheli ölümü ve katil ya da katillerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



"Nasıl kıydılar kuzuma"



Yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu belirten Salih Yılmaz'ın halası Sevim Eser yeğeninin arkadaş kurbanı olduğunu ileri sürerek, "Evden çıktığı gece annesi merak edip aramış. Annesine sessizce 'Merak etme ben iyiyim' demiş. Yavrucağı nasıl öldürüp toprağa gömdüler. Nasıl kıydılar kuzuma" diye gözyaşı döktü.



Henüz hayatının baharında feci şekilde öldürüldükten sonra toprağa gömülü vaziyette bulunan Salih Yılmaz köylülerin ve yakınlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi. - AYDIN