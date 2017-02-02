Askere Gidecek Üçüz Kardeşlere Moral Gecesi

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı tarafından askere gidecek üçüz kardeşler için moral gecesi düzenlendi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca, Menteşe İlçesi'nden askere gidecek üçüz kardeşler 20 yaşındaki Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin için moral gecesi düzenlendi. Üçü de oto tamircisi kardeşler için Ortaköy Mahallesi'ndeki düğün salonundaki eğlenceye, askeri personellerin yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Kerimoğlu Zeybeği müziği eşliğinde salona giren Girgin kardeşler ve arkadaşları, büyük alkış aldı. Zeybek oyununun ardından üçüzler, ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Jandarma Başçavuş Yaşar Arslan tarafından okunan yemini tekrar etti.



Üçüzlerden Mustafa Girgin, "İlk kez birbirimizden ayrılacağız. Aynı anda askere gitme kararını beraber aldık. Üzüntü, heyecan, mutluluk, onur ve gururu bir arada yaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde vatani görevimizi tamamlayıp gelmek istiyoruz" dedi.



Çok gururlu ve sevinçli olduğunu belirten anne Adile Girgin, "Vatana hizmet etmeye gidiyorlar. Üç çocuğum var. Evde kimse kalmayacak ama vatani görevini yapılacaklar" diye konuştu.



Baba Hüseyin Girgin ise, "Vatanımıza hayırlı olsun. Kendileri aynı anda askere gitmek istedi. Biriniz kalsın dedim. Baba üçümüz bir dünyaya geldik, biz üçümüz gider geliriz dediler" dedi.



Gecede gönüllerince eğlenen 1997/1 tertip olarak askere gidecek üçüzler için dua edildi ve ellerine kına yakıldı. Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan tarafından üçüzlere gönderilen hediyeler takdim edildi.



Hasan ve Hüseyin Girgin'in Bilecik, Mustafa Girgin'in ise Aydın'daki birliğine teslim olacağı belirtildi.



- Muğla