Askerden İzne Geldi, 2 Arkadaşıyla Kazada Öldü

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde biri asker 3 kişi öldü.



Kaza dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Böcekli Beldesi'nde meydana geldi. Memleketine izne gelen piyade er 22 yaşındaki Hüseyin Kadı yönetimindeki 53 DL 324 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle Boyalı Mahallesi girişindeki virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Kadı ile araçta bulunan 19 yaşındaki Ahmet Bozaslan olay yerinde, 27 yaşındaki Mehmet Canlı ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Ziçiosmaniye