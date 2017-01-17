ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu vatandaşlar, Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde 4 polisin şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı hain saldırıya tepki göstererek terör örgütü PKK'yı lanetledi.



DÜ yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği saldırıyı kabul edilemez bulan vatandaşlar, terör örgütüne tepkisini dile getirdi.



Üniversite öğrencilerinden Mehmet Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan kısa bir süre önce patlamanın meydana geldiği yoldan geçtiğini söyledi.



Saldırı anında yoldan geçmeleri halinde 15 arkadaşı ile hayatlarını kaybedebileceklerini ifade eden Tonbul, saldırı nedeniyle sınavı yarım bırakan arkadaşları olduğuna işaret etti.



Tonbul, "Devletten, polisten, askerden ne istediklerini bilmiyoruz. Onları destekleyenlere sesleniyorum: Başaramayacaksınız, bir gider, bin diriliriz, bunu böyle bilin." dedi.



"Asker ve polisi hedef alan karşısında bizi bulur"



Bugüne kadar Kürt-Türk tüm vatandaşların ay yıldızlı bayrağın altında yaşadığını, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini anlatan Tonbul, şöyle devam etti:



"Terörün dini imanı yok. Öğrencileri, mezarları bile hedef alıyor. Mezardan ne istiyorsunuz? Dirilere musallat oldukları yetmiyormuş gibi, ölülere de musallat olmuşlar. Ölülerin size ne zararı var? Hedefiniz belli değil. Asker ve polisi hedef alanlar karşısında bizi bulur. Biz de asker ve polisiz. Bunları lanetliyorum."



"Allah belalarını versin"



Öğrencilerden Mahmut Çağlayan da terör saldırısını lanetlediğini belirtti. Terörle mücadele eden polis ve askerlerin yanında olduğunu dile getiren Çağlayan, "Okuduğumuz okulun dibinde bomba patlıyor. Allah belalarını versin. O kadar masum, günahsız insanın kanına girdiler. Bebekler annesiz ve babasız kaldı." dedi.



Akan kanın son bulmasını istediklerini aktaran Çağlayan, terör örgütünün çocukları, sivilleri, mezarlıkları hedef alarak bir yere ulaşamayacağını vurguladı. Çağlayan, "Dün ben de bu yoldan geçtim. Ben de o sırada burada ölebilirdim. Soyları kurusun inşallah." diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.



"Öldüreceğine saygını göster"



Vatandaşlardan Kamil Diril, terör örgütünün polisleri ve mezarlığı hedef alan saldırısını lanetlediğini söyledi.



"Ölen sen, ölen ben. Ne fark eder? Senin oğlun da polis olabilir, benim oğlum da. Polis seni koruyor, öldüreceğine sevgini, saygını göstersene." diyen Diril, Diyarbakırlı biri olarak bu tür saldırılarla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.